كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - استشارى تغذية يُحذر من خطورة السمنة ويكشف عن أسبابها

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية، إن مرض السمنة انتشر بشكل مخيف الفترة الأخيرة، وهذا هو السبب الرئيسي لكل الأمراض العصرية مثل الفشل الكلوي وضعف المناعة والضغط.

وتابع استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور" مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح اليوم بأن السمنة تشكل خطورة على الشعب المصري، وهذا أمر هام للغاية.

وأشار إلى أن السمنة انتشرت بسبب تغير السلوك الغذائي للشعب المصري، والاعتماد على الوجبات السريعة، خلاف عدم ممارسة الرياضة، معقبًا: "الناس بتركب التوك توك كل 100 متر، ومبقتش تمشي".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تحدثت على انتشار مرض قصور الغدة الدراقية بسبب النوم بالنهار والسهر بالليل، وهذا أدى لقصور في عمل الوظائف، متابعًا: "الغدة الدراقية ما بقتش ترتاح، وهذا تسبب في زيادة دهون في الجسم، وزيادة الأوزان، احنا بقينا كائنات ليلية".

ولفت إلى أن تنظيم الأكل علم يحتاج لمتخصص، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن الوصفات الخطأ المنتشرة على الإنترنت، والذهاب إلى الطبيب لتنظيم الغذاء.