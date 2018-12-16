كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - طارق شوقي : نقوم بترميم نظام التعليم القديم

كتبت : انجي بيومي

عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، استراتيجية التعليم الجديدة على الهواء، مؤكدا أن هدف الاستراتيجية هو: "تنمية مهارات الطلاب خلال 12 عاما قبل الوصول للمرحلة الجامعية".

وأضاف "شوقى" خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب"، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:" هدفنا هو بناء المستقبل وتحسين الحاضر، لافتا إلى أن الوزارة الحالية تقوم بترميم نظام التعليم القديم".

وأشار شوقى، إلى أن هناك خطة لتطوير التعليم الفنى، موضحًا: إستراتيجة التعليم الجديدة تتضمن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية على معايير الجودة، إضافة لإنشاء المدارس اليابانية.