كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - الكلاسيكو - مورينيو يتحدث عن صلاح ويصف ليفربول بالفريق المحظوظ

مورينيو وصلاح

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن محمد صلاح نجم ليفربول عندما كان مدربًا له في تشيلسي، قبل المواجهة المرتقبة بين الشياطين الحمر والريدز ، مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مورينيو أن محمد صلاح كان مشروع لاعب جيد عندما كان لاعبًا لتشيلسي لكنه في ذلك الوقت كان مجرد لاعب سريع وضعيف جسمانيًا ويحتاج لكثير من العمل والتطور بشكل أكبر، لكنه الأن قد تطور بشكل كبير وأصبح لاعبًا ناضجًا بمقدرته الذهاب إلى أي مكان، كما وصف محمد صلاح بالقوى النووية بالنسبة لليفربول.

وقال مورينيو " لقد تطور صلاح بدنيا عندما جاء من بازل كان مجرد صبي سريع و هشالان اصبح رجل قوي جسمانيًا"..

‏وأضاف: "لا استطيع ان اقول اني قد استفيد من معرفتي لطريقه لعبه لأنه كان آنذاك مشروع لاعب اما الان اصبح من افضل اللاعبين في العالم".

وواصل "أتذكر انني اشركته في ملعب وايت هارت لاين وفي ملعب الإتحاد، وكان الأمر كبيرًا عليه، الأن هو يلعب في كل مكان ضد أي فريق، يستطيع الذهاب لبرشلونة، لمدريد ويلعب مثل "انا محمد صلاح، وانا لا اخشى اي أحد".

وأكمل " لقد أكسبت خبرات عندما لعب في إيطاليا، لقد عاد للبريميرليج شخص مختلف تمامًا عندما أشترته تشيلسي من بازل، لكن الأمر كان صعبًا عليه، لقد جاء مباشرًا من فريق صغير بازل السويسري، إلى أحدى كبار أنجلترا، كان صعب عليه التأقلم نفسيًّا وكثيرًا عليه".

وتابع " لا اعتقد اني معرفتي به ستساعدني على إيقاف لقد تطور بشكل كبير، لكننا سنحلل نقاط قوى وضعف الفريق، لديهم نقاط قوية، لكن صلاح يعتبر قوى نووية".

وعن كيفية إيقاف خطورته، قال مدرب الشياطين الحمر "هل علينا أن نتحدث عنه والتفكير فيه؟ نعم ، أعتقد أنه يجب علينا التفكير به، بالطبع علينا التفكير فيه والتفكير في أفضل طريقة للتعامل مع لاعب رائع مثله".

وأضاف " صلاح يلعب أحيانًا على الجبهة اليمنى، وفي مرات أخرى يلعب كمهاجم مع روبرتو فيرمينو الذي يسقط خلفه قليلًا، لديهم الكثير من الاحتمالات لمحاولة الحصول على أفضل النتائج من صلاح".

وأتم "علينا أن نفكر في صلاح ونحاول على الأقل أن نصعب عليه الأمور خلال المباراة، ولكن على الرغم من ذلك ، فإننا نرغب في لعب بطريقتنا أيضًا".