كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة إسعاف هليكوبتر بالبرتغال

صورة أرشيفية

قالت هيئة الطوارئ البرتغالية (آي.إن.ئي.إم) ، السبت، إن طائرة هليكوبتر طبية تحطمت فى منطقة جبلية قرب مدينة بورتو ثانى أكبر مدن البرتغال وهناك مخاوف أن يكون كل من كانوا على متنها وعددهم أربعة قد لقوا حتفهم.

وقالت محطة(أر.تي.بي) الرسمية وصحيفة كوريو دو مانها إن الطائرة تحطمت مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها. وقالت هيئة (آي.إن.ئي.إم) إن عملية إنقاذ تجرى ولكن لم يعثر على الطائرة بعد.

وفُقدت الطائرة فى نحو الساعة 6.30 مساء السبت بعد نقل مريض عمره 76 عاما كان مصابا بمشكلات فى القلب إلى مستشفى فى بورتو، وقالت (آي.إن.ئي.إم) إن الطائرة كانت فى طريق عودتها إلى قاعدتها عندما تحطمت فى أحوال جوية سيئة.