كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - اليوم .. مدبولي يفتتح مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشرم الشيخ

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، المنعقد في الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الحالي في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر ممثلي المجلس التنفيذي لدول كل من السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والسودان وموريتانيا وممثل أمانة جامعة الدول العربية، كما يشارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في المؤتمر فى إطار الاهتمام الذى يوليه القطاع بإجراءات استكمال تنفيذ البرنامج النووى المصرى.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته عدد من الموضوعات المهمة وتتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.