كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 05:00 صباحاً - وزير التعليم : طلاب المدارس اليابانية ينظفون فصولهم أسوة بنظائرهم اليابانيين

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كليات القمة لم تعد طب وهندسة، موضحا أن هناك تخصصات جديدة هامة أضيفت للتعليم.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "إحنا مش جايين نضايق الناس"، لافتًا إلى أنهم يحاولون انقاذ الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة، متابعا: "التعليم مش شهادة.. التعليم حياة ومستقبل".

وأشار إلى أن الطلاب في المدارس اليابانية ينظفون فصولهم والمدرسة أسوة بالطلاب في اليابان، معلنا أن الإمارات والسعودية وليبيا يدرسون مع مصر تأسيس تحالف مصري سعودي إماراتي ليبي للانضمام لبنك المعرفة.