بالفيديو| "هن" داخل متجر كيمونو في طوكيو: أزياء مخصصة للمتزوجات

زي فضفاض يحمل نقوش زاهية الألوان، يشبه "الروب"، يُطلق عليه "كيمونو" أو "كَيمُون"، يميز النساء باليابان، خصوصًا كبار السن المتمسكات بالأزياء التقليدية، تنبهر السائحات بإطلالتهن، متوجهات للمتاجر المخصصة لبيع تلك الملابس، متلقيات خطوات حول كيفية ارتدائه.

"هن" تجولت داخل متجر "كيمونو" بالعاصمة اليابانية طوكيو، للتعرف إلى تفاصيل الزي التقليدي وأنواعه، وكيفية ارتدائه، وتسريحات الشعر المناسبة لتلك الإطلالة.

أنماط متباينة من الزي الياباني تشرحها صاحب المتجر، قائلة أن العازبات ترتدين "كيمونو" ذو أكمام طويلة وواسعة، فيما تخصص الأزياء بأكمام قصيرة للمتزوجات، كما توجد أنواع "كاجوال" ترتديها النساء كافة في مختلف المناسبات.

ووصفت الزي التقليدي بأنه "بسيط" للغاية، فهو "روب" واسع، مفتوح العنق، يتم ربطه دائما بحزام أو أكثر.

تتنوع النقوش بين الورود والأزهار التقليدية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى أغصان الشجر وطيور وفراشات، فضلًا عن رسومات متنوعة من الطبيعة.

تسريحات شعر متنوعة رغم تقاربها، عبارة عن طرق مختلفة لرفع الشعر إلى الخلف، وتزيين خصلات الشعر بإكسسوارات شعر صغيرة الحجم ولامعة.

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