الحقائب الصغيرة على شكل صندوق تمنح مُرتديها إطلالة مثالية

تنتشر الحقائب الصغيرة والتي لا تحتوي على مقبض، وتسمى "الكلتش" بشكل كبير وينوي عدد كبير ارتداءها في موسم احتفالات عيد الميلاد المجيد، ولكن توجد قطعة بديلة من الحقائب اليدوية ذات الذراع البسيط الصغير في هذا الموسم الاحتفالي.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية أن الحقيبة الكلتش ليست عملية بدرجة كبيرة، حيث تكافح السيدات للرقص أثناء حمل هذه الحقيبة، ومحاولة وضعها تحت إبطهن أو إمساكها في أيديهن، وهنا نسلّط الضوء على عدد كبير من المشاهير، مثل عارضتي الأزياء إليكسا تشونغ، وكيت بوسورث، وهما تمسكان بحقائب جديدة مختلفة مناسبة للأحتفال، حيث حقيبة الاحتفالات المنكمشة.

و تكون هذه الحقائب الجديدة صغيرة، ولكن بالتأكيد أشكالها رائعة، تلك الحقائب تتميز بشكلها المربع المشابه للصندوق، ويوجد من بينها اللامع المتلألئ، والساتان، وهناك تصاميم مصنوعة بالكامل من الخرز، والحرير، والتي ستزيد من تألق مظهرك الكلاسيكي.

واعتمدت أليكسا تشونغ اتجاه الإكسسوار الجديدة، حيث اختارت حقيبة باللون الأسود، لتتناسب مع فستان مخملي باللون الأسود أيضا، وفي مرة أخرى اختارت حقيبة باللون الذهبي اللامع.

ويوجد أيضا الممثلة هيلين جورج، والتي حملت حقيبة مسائية رائعة مصنوعة من خرز البرسبيكس، وهي من دار أزياء "زارا" بسعر 40 جنيهًا إسترلينيًا، وعملية شرائها تعد خيارًا رائعًا لهذا الموسم.

و شوهدت المذيعة البريطانية، لورا جاكسون، وهي تمسك بهذه الحقيبة على شكل صندوق صغير مُزيّنة باللؤلؤ من العلامة التجارية Shrimps، بسعر 475 جنيهًا إسترلينيًا، وهو سعر مبالغ فيه، ولكن هناك بدائل في الشارع الرئيسي، حيث يبدأ سعر الحقيبة من 25 جنيهًا إسترلينيًا، ولذا توجهي على الفور إلى متاجر الشارع الرئيسي.

أقرأ أيضاً : انتهاء عهد الحقائب النسائية الصغيرة وعودة الكبيرة مِن جديد

النقشات والتطريزات التي تميّز حقائب اليد في شتاء 2019