تعرف على أشهر حلوى لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

نشر محرك بحث جوجل اسم وماركة الحلوى الأكثر طلبا من قبل مستخدمي الإنترنت في عام 2018.

وذكرت صحيفة "Vogue"، أن كعكة يونيكورن "unicorn cake"، تقدمت على جميع أنواع الأطعمة والحلويات التي يتم البحث عنها عبر محرك بحث جوجل، وهي الأكثر طلبا من فروع الشركة المصنعة لهذا النوع من الحلويات، "unicorn cake".

I made a unicorn cake for my sisters birthday 🎉🌈 pic.twitter.com/nIj73h3tzp — nina (@jakeisbaetho) December 5, 2018

وتزين كعكات يونيكورن قرون منمنمة للحيوان الأسطوري "أحادي القرن" (كائن خرافي على هيئة حصان أسطوري أبيض اللون بقرن واحد، ذكر في الأساطير الإغريقية واتخذ كشعار لنبلاء العصور الوسطى في أوروبا).

ووفقا للإحصائيات، فقد تم إدخال اسم هذه الحلوى إلى محرك بحث جوجل، في شهر يوليو الماضي. ويعيش معظم المهتمين بكعكة يونيكورن في ترينيداد وتوباجو ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة.