كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - عمرو أديب عن غسالة مشروع الإسكان : "أمي ربت بيها اجيال"

كتيت : انجي بيومي

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة التفاصيل المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، في إشارة منه إلى انتقاده لنوع الغسالات الموجودة في الوحدات السكنية بمشروع «أهالينا 1».

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «الغسالة دي كويسة جدًا، وكانت عند أمي، وربت بيها أجيال»، على حد قوله.

وأضاف «الدولة بتصعب عليا، والرئيس وصل لمرحلة إنه عايز يعمل كل حاجة».

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع «أهالينا 1»، اليوم السبت، نوع الغسالات التي تم تزويد الوحدات السكنية بها.

وتوجه بحديثه للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلًا: «الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف».