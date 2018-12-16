كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - زاهد محمد يتأهل إلى نهائي بطولة لندن للإسكواش

زاهد محمد

نجح لاعب الإسكواش المصري، زاهد محمد، في بلوغ نهائي بطولة لندن المفتوحة، اليوم السبت، بالفوز على الدنماركي كريستيان فروست، بثلاثة أشواط نظيفة، في نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط بواقع (11-6، 11-5، 11-9).

الجدير بالذكر أن بطولة لندن المفتوحة للإسكواش، يبلغ مجموع جوائزها 11 ألف دولار.