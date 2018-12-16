كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - أيندهوفن يكتسح هيراكليس برباعية في الدوري الهولندي

أيندهوفن

عزز أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي، بتغلبه على مضيفه هيراكليس (4/0)، اليوم السبت، في الجولة الـ16 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ألكمار على إكسيلسيور (2/1)، وتعادل زفوله مع بريدا سلبيا.

وسجل أهداف أيندهوفن، ستيفن بيرجوين، ودانييل سفاب، ودينزل دومفريس، وجاستون بيريرو، في الدقائق 12 و33 و79 و90، على الترتيب.

وشهدت المباراة طرد يسبر دروست، ولينارت تشزيبورا، لاعبي هيراكليس، في الدقيقتين، الأخيرة من الشوط الأول، والأخيرة من المباراة.

وبذلك، رفع أيندهوفن رصيده إلى 45 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أياكس، ملاحقه، والذي يمكنه تقليص الفارق إلى نقطتين، في حال فوزه على دي جرافشاب، غدا الأحد، فيما توقف رصيد هيراكليس عند 23 نقطة، في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، قلب ألكمار تأخره بهدف أمام إكسيلسيور، إلى فوز (2/1).

وتقدم إكسيلسيور بهدف سجله دينيس محمودوف، في الدقيقة 30، وتعادل جوس تيل لألكمار، في الدقيقة 39، قبل أن يسجل بيورن جونسون هدف الفوز، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ألكمار رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الخامس، وتجمد رصيد إكسيلسيور عند 16 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة زفوله وبريدا.

ورفع زفوله رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الرابع عشر، كما رفع بريدا رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السابع عشر.