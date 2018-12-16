كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - بورتو يعبر سانتا كلارا بهدف ويؤمن صدارة الدوري البرتغالي

بورتو

واصل بورتو عزف نغمة الانتصارات في الدوري البرتغالي، بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه سانتا كلارا بهدف لانتصار ثمين (1-2) في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن الجولة الـ13 بالمسابقة.

وعلى ملعب (دي ساو ميجيل)، افتتح زي مانويل سجل التهديف في المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 38، ولكن أحرز فرانسيسكو سواريز هدف التعادل لبورتو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، منح المهاجم المالي المتألق موسى ماريجا بورتو التقدم في الدقيقة 56.

وبعد أن حصد انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، الـ12 في جميع البطولات، واصل "التنانين" تمسكهم بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج براجا، الذي أمطر شباك ضيفه فييرنسي برباعية نظيفة أمس الجمعة.

في المقابل، تجمد رصيد سانتا كلارا عند 17 نقطة في المركز التاسع.