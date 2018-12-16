كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - وزير التعليم منتقد انتشار الشائعات : تضيع وقت الناس..وهذه هي أغرب شائعة تعرضت لها

كتبت : انجي بيومي

سخر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من كمية الشائعات التي تطلق على وزارة التعليم، قائلا: "عايزين أساتذة علم نفس واجتماع تشوف معانا موضوع الشائعات".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الشائعات أصبحت ظاهرة حقيقية، كاشفا أنه منذ أسبوع كان متوجها إلى دبي مع وزير التعليم العالي، وفوجىء باطلاق شائعة تفيد هروب وزير التربية والتعليم وطلب اللجوء السياسي إلى أمريكا، فعلق الإعلامي عمرو أديب ضاحكا: "بس انت هتهرب قريب".

وشدد على ضرورة ألا ينساق المواطنين وراء الشائعات، ويصدقوا فقط ما ينشر على موقع وزارة التربية والتعليم، معقبا: "إحنا بنضيع وقت الناس".