كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - "الإبراشي" عن موقف السيسي مع محافظ القاهرة : مشهد به مصارحة وشفافية

كتبت : انجي بيومي

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذى شهد توجيه الرئيس 3 أسئلة للمحافظ، دون قدرة المحافظ على الإجابة، قائلًا: "مش عايز أجلد المحافظ، وما قام به الرئيس هو رسالة لكل المسؤولين، الرئيس لا يستهدف المحافظ بشكل شخصي".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن ما قام به "السيسي" هو رسالة لكل المسؤولين بضرورة الإلمام بكافة الملفات لتقديم الإجابات المختلفة للمواطنين.

وتابع أن هذا المشهد كان به الكثير من المصارحة والشفافية، وكان عبارة عن مجموعة من النصائح المقدمة للمسؤولين على شكل أسئلة امتحانات.

وفاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أثناء عرضه لمشروعات المحافظة بعدة أسئلة، أهمها حجم الأموال المتوفرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة، وهل حضرتك تعلم دخل محافظة القاهرة كام؟ هل حضرتك تعلم عدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها في الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟. ولم يرد محافظ القاهرة على تساؤلات الرئيس.