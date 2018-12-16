كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 03:47 صباحاً - موعد مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

الإسماعيلي

يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، مشواره ببطولة دوري أبطال افريقيا مساء اليوم الأحد بمواجهة القطن الكاميروني.

المباراة المقرر اقامتها في خضم منافسات الذهاب لدور الـ32 بالبطولة القارية، التي يحتفظ الدراويش بشرف أول لقب مصري بها.

موعد مباراة الاسماعيلي والقطن

ومن المقرر أن تقام مباراة الاسماعيلي والقطن الكاميروني على أرضية ميدان استاد الإسماعيلية في الخامسة من مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والقطن

وستذاع المباراة المقامة في الدور الأول من البطولة القارية، عبر فضائية "أون سبورت" المصرية الغير مشفرة.