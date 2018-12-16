طريقة تحضير سلطة الكرنب بزيت الزيتون للدايت

يعد "طبق السلطة" أحد من الأطباق الأساسية على المائدة، للاستفادة من خصائصه، كزيادة الإحساس بالشبع، ورفع معدلات الحرق، فضلًا عن تزويد الجسد بالفيتامينات والمعادن اللازمة. لذلك حضري سلطة الكرنب بزيت الزيتون، لرفع معدلات حرق الجسم. المقادير: شرائح كرنب "أخضر" شرائح كرنب "بنفسجي" شرائح فلفل أحمر زيت زيتون عصير ليمون ملح كمون طريقة التحضير: قومي بدمج الكرنب سويًا، في وعاء عميق، ثم ضيفي الفلفل. تبلي المكونات، بالملح والكمون، وقلبي جيدًا. ضيفي عصير الليمون والزيت، واستمري في التقليب. ​

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