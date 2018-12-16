ماذا تفعل إذا أزعجتك رائحة شخص على متن الطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

إذا قادك الحظ السيء يوما ما إلى الجلوس بجانب شخص ذي رائحة كريهة في الطائرة، فإن هناك أمورا يمكن القيام بها للتخلص من الورطة أو تخفيف وطأتها على الأقل، حسب ما جاء في موقع "سكاى نيوز".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أول خطوة يتوجب القيام بها إذا وجدت نفسك إلى جانب شخص ذو رائحة كريهة هو أن تخبر مضيفي الرحلة.

ومن باب اللباقة، أن تخبر المضيفين عما تعانيه، في كامل السرية، حتى لا تثير حفيظة الشخص الذي فاحت رائحته.

قالت مضيفة الطيران، سارة ستيجر، إنه في حال كانت ثمة مقاعد شاغرة في الرحلة، يتم نقل الراكب المُنزعج إلى مقعد آخر، وهكذا تنتهيالمشكلة بسهولة.

وبما أن مقاعد الرحلة تكون مشغولة بالكامل في أكثر الأحيان، فإن المضيفين قد لا يستطيعون نقل الراكب، ولذلك سيطلبون منه أن يتحلى بالصبر ريثما تهبط الطائرة.

وللخروج من هذا المأزق، يمكن للراكب أن يطلب من المضيفة علبة البن بالنظر إلى رائحتها القوية التي تستطيع التغلب على ما يحيط بها.

ويستخدم بعض باعة العطور في العادة مسحوق البن لأجل مساعدة زبائنهم على التخلص من الروائح التي علقت بأنوفهم.