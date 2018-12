بالصور - "2018 وش السعد": لحظات سعيدة عاشها هؤلاء النجوم وزوجاتهم.. تعرفوا عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

اقتربت 2018 على الانتهاء بحلوها ومرها، لنستقبل خلال أيام قليلة 2019.. إلا أن العام الذي أوشك على الانتهاء كان "وش السعد" على عدد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، إذ استقبلوا فيه مولودهم.

ومن أشتهر اللحظات التي شاهدانها هذا العام، كان مولود "دوقة كامبريدج كيت ميدلتون" الثالث، والمصارع الأمريكي ذا رووك، وكيم كارداشيان، وكيلي جينر عالميًا، ومحليًا آيتن عامر، وسيرين عبد النور، وغيرهم من المشاهير العرب والمصريين.

سيرين عبد النور:

استقبلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور طفلها الثاني الذي أطلقت عليه اسم كريستيانو، وأعلنت الحدث السعيد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال نشر صورة لها برفقة مولودها وكتبت تعليق على الصورة قائلة: "أعجوبة كبيرة في صبي صغير، كريستيانو".

كارمن سليمان:

أعلنت المغنية المصرية كارمن سليمان استقبالها مولودها الأول (زين)، من زوجها الفنان مصطفى جاد، وعلق على صفحته الرسمية بموقع توتير قائلاً: "الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا رزقنا بابني زين من حبيبة قلبي كارمن".

مايا نصري:

في هذا العام، أنجبت الفنانة اللبنانية مايا نصري طفلتها الثالثة مانويلا، لتضيف شخص جديد لعائلتها الصغيرة التي تضم أيضاً طفلها جيوفاني، وابنتها ميكاييلا.

عمرو يوسف وكنده علوش:

استقبلا الفنانان عمرويوسف وكندة علوش طفلتهما (حياة) في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام، وعلقت كندة من خلال نشر صورة تجمع بين زوجها وطفلتهم على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور، والفيديوهات إنستجرام: "شكرًا من قلبي لكل ال باركولنا ودعولنا واتمنونا الخير.. شكرًا للأصدقاء والمحبين، وبعتذر أني ما راح لحق رد على الكل، والشكر الأكبر لرب العالمين إلي بعتلنا أحلى هدية حياة عمرويوسف الله يحفظها، ويحفظ ولادكن ويطعم كل مشتهي ياررب".

آيتن عامر:

فضلت الممثلة المصرية آيتن عامر أن يكون خبر حملها في طفلها الثاني بعيد عن الأنظار، فأعلنت عقب وصوله من خلال نشر صورة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، تجمع بينها وزوجها المنتج عز العرب، من خلال جلسة تصوير وهى حامل، وعلقت عليها قائلة": مفاجأة ، شكرًا لكل اللي كانوا بيدعولي من قلبهم حبيت أقول الخبر في أول ظهور إعلامي بعد ما ربنا كرمنا بيوسف محمد عز العرب"، وذلك بتاريخ 15 سيبتمبر لهذا العام.

سام كلافلن:

استقبل الممثل الأمريكي بطل الفيلم الشهير me before you سام كلافلن، وزوجته لورا هادوك، طفلهما الثاني في فبراير من هذا العام، والزوجان هما أيضا والدان لابن يدعى بيب، ولد في يناير 2016.

وذكر سام خلال مقابلته مع مجلة people الأمريكية، أنه عندما كان يسأل في طفلته عن الأحلام التي يرغب في تحقيقها كان دائمًا يرد بأنه يريد أن يكون أب حنون وأن يمتلك عائلة كبيرة مكونة من 4 أطفال كما ولد وعاش وسط أسرة كبيرة مليئة بالمرح والحب والسعادة.

مايكل فيلبس:

للمرة الثانية، استقبل السباح الأمريكي مايكل فيلبس وزوجته نيكول جونسون مولودهما بيكيت ريتشاد فيلبس، وكشف الثنائي عن الحمل من خلال نشر صورة على صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة والدهم الأول بومر، مع اختبار الحمل الإيجابي، يوم 5 مايو 2016، وتم ولادتها 13 فبراير هذا العام.

كيت ميدلتون والأمير ويليام:

رحب الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون بطفلهما الثالث في 23 أبريل 2018 ، وفقًا لما أعلن قصر كنسينغتون. والزوجان هما أيضا والدان للأمير جورج الذي ولد في 22 يوليو 2013 ، والأميرة تشارلوت من مواليد 2 مايو 2015.

كيم كارداشيان:

استقبلت العارضة الأمريكية كيم كارداشيان بطفلهما الثالث ، في 15 يناير من هذا العام، وقرر الثنائي أن يسموا طفلهما الجديد شيكاغو، ولكن من أم بدبلة، ولكن حملت كيم من زوجها كاني ويست وأنجبت بالفعل وهما نورث 4 سنوات، وسينت، عامان.

آدم ليفين:

استقبل المغني الأمريكي آدم ليفين وزوجته، ناميبيا بهاتي برينسلو طفلهما الثاني يوم 16 فبراير لهذا العام، واختار الثنائي أسم جيو جريس ليفين في وقت ما من فبراير ، وسبق ونشر الثنائي بوست من خلال صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يوم 21 سبتمبر عام 2017 عن استعدادهم لاستقبال طفلهما الثاني.

يذكر أن الزوجان لديهما فتاة ولدت في 21 سبتمبر 2016، وتدعى دوستي روز.

المصارع والممثل الأمريكي ذا رووك:

رحب المصارع الأمريكي ذا رووك وصديقته لورين، بإستقبال ابتهما الثانية والتي تدعى تيانا جيا، يوم 23 أيريل لهذا العام، وتم الأعلان عن هذا الخبر من خلال نشر صورة لأختبار الحمل من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كلوي كارداشيان:

أعلنت كلوي كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وصاحبة خط إنتاج للمكياج أنها رزقت طفلها الأول من صديقها تريستان طومسو، (ابنة)، في 12 أبريل 2018 من أم بديلة.

كيلي جينير:

أعلنت نجمة التلفزيون الواقع الأمريكي، وصاحبة خط الإنتاج للمكياج، كايلي جينر، وهى أصغر أبناء عائلة كارداشيان، يوم الأحد 4 فبراير 2018 عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، استقبالها لطفلها من صديقها معني الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

جيسيكا آلبا:

في أول يناير من هذا العام، رزقت الممثلة جيسيكا ألبا بطفلها الثالث من زوجها كاش وارن، و أطلقت عليه اسم هايز ألبا. ونشرت على حسابها بموقع إنستجرام، صورة له وعلقت: "هايز ألبا وارن، أفضل هدية في هذا العالم للاحتفال بالسنة الجديدة. كاش وأنا نعيش فرحة لا توصف. وهافن وهونور سعيدان جداً بولادة شقيقهما".