كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - بفستان شفاف .. هيفاء وهبي تفاجئ الجمهور وتنشر صور فاضحة.. اتفرج

هيفاء وهبي نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام". وظهرت "هيفاء" خلال الجلسة بفستان أسود شفاف ، وشعر مستعار باللون الأحمر، وبوت ذهبي، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن هيفاء وهبي تستعد لإقامة حفل جديد بالإسكندرية يوم 20 ديسمبر الجاري.









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