كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة وليفانتي

يحل نادي برشلونة ضيفاً اليوم الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مواجهة أمام ليفانتي بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة اللقاء بهدف واحد هو تحقيق الفوز، للحفاظ على صدارة جدول الترتيب في ظل منافسته الشرسة مع أتليتكو مدريد وإشبيلية وريال مدريد.

ويحتل البلاوجرانا المركز الأول حتى الآن برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع أتليتكو مدريد الوصيف، وبعد الفوز ريال مدريد بالأمس أمام رايو فاييكانو صعد للمركز الثالث برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد مرور 15 جولة، ويمتلك برشلونة أمامه في ملعب سيوتات دي فالنسيا ذكريات صعبة بسبب الخسارة في الدور الثاني بالموسم الماضي 5-4.

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال، ميسي، لويس سواريز، ديمبلي.

التشكيل المتوقع لليفانتي في مباراة برشلونة بالدوري الإسباني

أويير، كاباكو، روبر، شيما، جاسون، روكينا، كامبانيا، برادي، جارسيا، روجر، موراليس.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وقررت الشبكة بث المباراة على قناتها "Bein Sports HD3" على القمرين نايل سات وسهيل سات.

معلق مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعليق المباراة بين برشلونة وليفانتي، للمعلق القطري "يوسف سيف".