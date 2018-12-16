كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - عمرو أديب : العشوائيات في مصر كانت فضيحة عالمية ودولية

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الحالية سيكتب لها تاريخيًا أنها قضت على العشوائيات، فلم تقترب إدارة في مصر من العشوائيات سوى الإدارة الحالية، متابعًا: "كنا عايشين في فضيحة عالمية ودولية، وكنا راضيين بيها، وهي العشوائيات.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن ما يحدث في تطوير العشوائيات حدث تاريخي، فسكان العشوائيات ينتقلوا لمرحلة الإنسانية، رغم ضعف الإمكانيات، معقبًا: "بتفرج على تل العقارب، اختلفوا واتفقوا زي مانتوا عايزين، لكن في أشياء لا يمكن الاختلاف عليها".

وأكمل: "يجي حد يقولك الوحدات دي مفيهاش ملعب، ملعب إيه، لعبت نفسك على عود، هي مش منحة، لكن أسهل حاجة لأي حاكم يقول أنا واخدها كدة"، مضيفًا: "أنا هستعير جملة الرئيس الشهيرة، لازم نسأل منين وبكام في دولة يادوب بتمشي"، معقبًا: "زمان لما كنا ننقل عيلة بيتها هيقع، كنا نتحزم ونرقص، مين في العالم بيسلم الشقق مفروشة بالعفش".