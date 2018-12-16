كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - موعد كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد

في كلاسيكو جديد من كلاسيكيات الكرة الإنجليزية، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ليفربول، بملعب أنفيلد رود ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة، بعد أن تأهل رسمياً إلى الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا بفضل هدف صلاح في نابولي الثلاثاء الماضي.

بينما مانشستر يونايتد، يعرف بأنه الطرف الأضعف نوعاً ما هذه المرة، لما يتمتع به ليفربول من إمكانيات هذا الموسم، وتراجع كبير في مستوى الشياطين الحمر، مما جعلهم في المركز السابع.

ليفربول مطالب بالفوز حتى يستعيد الصدارة التي حصل عليها مانشستر سيتي أمس بعد الفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة، بينما مانشستر يونايتد قد يقدم خدمة كبيرة لعدوه اللدود في المدينة، ولكن طالما كان في الفوز مصلحة مورينيو لاعبيه، فلا يوجد حرج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة 18:00، السابعة بتوقيت مكة المكرمة 19:00.

القناة الناقلة والمعلق لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ستُبث المباراة على قناة "BeinSports HD2" القطرية.

المباراة ستكون بصوت الجزائري حفيظ دراجي ليضيف الحماس والإثارة للقاء.

التشكيل المتوقع

ليفربول

جراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، فابيينو، كيتا

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: دارميان، ليندلوف، سمولينج، أشلي يونج

الوسط: بوجبا، هيريرا، ماتا، فريد، ماتيتش

الهجوم: لوكاكو