كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - محمد مجدي قفشة يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

محمد مجدي قفشة

كشف محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز، حقيقة اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسعى الأندية المصرية لتدعيم الصفوف خلال الميركاتو المقبل استعدادًا لخوض منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز والمنافسات القارية.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورت": "هناك مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، ولكن لا أعتقد أن بيراميدز سيوافق على الاستغناء عني".

واختتم: "بالتأكيد أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص الأهلي"، مشددًا على أن مثله الأعلى في الملاعب هو نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة.

يذكر، أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات وخمسة تعادلات بينما نال هزيمة واحدة.