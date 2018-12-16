كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - شاهد - وزير التربية والتعليم يكشف نظام الكتب الجديدة

طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم انه لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي . وأضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية المذاع بفضائية ام بي سي مصر اليوم السبت، أن المناهج التعليمية الجديدة بنية على أربعة محاور «أنا مين.. وتاريخي إيه.. العالم اللي حواليه شكله ايه» وهذا هو نظام الكتب الجديدة.



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