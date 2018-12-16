كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - الأعلى للإعلام يجتمع بممثلى 20 شركة عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات أبرزها جوجل وأمازون

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التواصل مع 20 شركة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض تنظيم عملها فى مصر والترخيص لمواقعها الإلكترونية طبقاً للقانون 180 لسنة 2018، وثانياً التوسع فى نشاطها وفتح مكاتب إقليمية بالقاهرة، وثالثاً تلقى مقترحاتها حول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وتضم هذه الشركات التى عقد المجلس اجتماعاً مع ممثليها الأربعاء الماضى فى حضور ممثلى أجهزة الدولة ووزارة الاتصالات كلاً من «جوجل، مايكروسوفت، تويتر، أمازون، ماستر، آى بى ام، أورنج، اتصالات، فودافون، كريم، الفطيم، أولكس، إى يو سى، مكتب الشرقاوى، الممثل لعدد من الشركات الدولية».

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة أمام دخولها السوق المصرية، سعياً لخلق مناخ داعم للاستثمار فى هذا القطاع المهم.

وقال عبدالفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس، إن الهدف من الاجتماع إزالة اللبس الخاص بالممارسة وتوضيح الحقائق حول قانون تراخيص المواقع، مضيفاً أن المجلس هو المنظم العام لسوق العمل الإعلامى، ولذلك سعى لتعريف الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلى والعالمى بقانون تراخيص المواقع وشرح بنوده والرد على استفساراتهم الخاصة بالقانون.

وقال ممثل شركة جوجل، خلال الاجتماع، إن مصر تعد سوقاً واعدة جداً، وإن «جوجل» ملتزمة بكل القوانين واللوائح المنظمة لهذه السوق، وأضاف أنه بالنسبة لـ«يوتيوب» فإن شركتنا ستبحث خلال الفترة المقبلة كيفية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.