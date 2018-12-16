كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - نوستراداموس " وش البومة " يتوقع 2019 عاما أسود - إرهاب ودمار وحرب تدوم 27 عاما

توقع العراف الفرنسي نوستراداموس، صاحب نبوءات مقتل الرئيس الأمريكي جون كنيدي وهجمات 11 سبتمبر، أن تشتعل الحرب العالمية الثالثة خلال عام 2019.

وتضمنت التوقعات أن يشهد العام الجديد 2019 دمارا عالميا، يتضمن زيادة هجمات إرهابية، والفيضانات والزلازل المدمرة إلى جانب اشتعال الحرب العالمية الثالثة.

وقال: إنه من المتوقع أن يكون عام 2019 بائسا على معظم الناس في جميع أنحاء، ولن يكون عام رخاء مالي.

وكان نوستراداموس طبيبًا فرنسيًا ورائدًا كتب كتابه "ليس بروفيتس" الذي نشر عام 1555، وهو عبارة عن مجموعة رباعيات شعرية يُزعم أنها تتوقع أحداثًا مستقبلية.

وتضمنت توقعاته السابقة حريق لندن الكبير عام 1666، والثورة الفرنسية عام 1789، وصعود نابليون وهتلر، واغتيال جون كنيدي وحتى أحداث 11 سبتمبر.

ووفقا لحكيم القرون الوسطى، سيخوض الحرب العالمية الثالثة بين قوتين عظميين وسيستمر الصراع لمدة 27 عاما، كما ستشهد الكثير من البلدان الأوروبية فيضانات مدمرة، وزيادة الإرهاب عبر أوروبا والولايات المتحدة، وتزايد التطرف الديني في الشرق الأوسط، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وبحسبه: "سيتوصل القادة السياسيون إلى اتفاقيات لحلول تغير المناخ، لكن ذلك لن يكون قادرًا على إيقاف زلزال عملاق سوف يضرب بين كاليفورنيا وجزيرة فانكوفر في كندا".

وشملت التوقعات تنبؤات غريبة مثل قدرة البشر على تطوير وسيلة للتحدث إلى الحيوانات.