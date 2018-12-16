كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - سلطات مطار القاهرة تضبط 27 هاربا من أحكام قضائية

ضبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، 27 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 303 مخالفات مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار، وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر، إنه تم تشكيل فريق من مختلف الإدارات العاملة بالمطار، وشن حملات أمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.