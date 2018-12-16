كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - وزير التعليم العالي يعلن إلغاء قرار أزمة الدبلومة الأمريكية

كتبت : انجي بيومي أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن إلغاء قرار رقم 238 لسنة 2015 الخاص بالدبلومة الأمريكية. وقال في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، «نظرًا لشكاوى أولياء الأمور، من القرار الخاص بالدبلومة، تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء هذا القرار، ومنح الطلاب الدرجات كاملة بالنظام القديم». وكان المجموع الاعتبارى الكلى لطلبة الدبلومة الأمريكية 130% للجامعات الخاصة و124% للتنسيق الجامعات الحكومية وتم تغيره بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلى من 100%.

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