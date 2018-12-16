كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - حسين الشحات يكشف كواليس مكالمة أبوتريكة بعد ثلاثية الترجي

حسين الشحات

أكد حسين الشحات، مهاجم العين الإماراتي ومنتخب مصر، أن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر ‏السابق والنادي الأهلي، هنأه على صعودة لنصف نهائي مونديال الأندية، على حساب الترجي ‏بثلاثية بيضاء.‏

وقال الشحات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر ‏قناة صدى البلد: "أبو تريكة هنأني على تأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية".‏

وعن تألقه اليوم: "لعبت أمام الترجي في مركز المهاجم الصريح، وهو ماجعلني أهدد شباكهم عده ‏مرات".‏