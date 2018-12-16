كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - حسين الشحات يكشف كواليس مكالمة أبوتريكة بعد ثلاثية الترجي
حسين الشحات
أكد حسين الشحات، مهاجم العين الإماراتي ومنتخب مصر، أن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، هنأه على صعودة لنصف نهائي مونديال الأندية، على حساب الترجي بثلاثية بيضاء.
وقال الشحات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أبو تريكة هنأني على تأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية".
وعن تألقه اليوم: "لعبت أمام الترجي في مركز المهاجم الصريح، وهو ماجعلني أهدد شباكهم عده مرات".
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