كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - وزير التعليم : كتب الترم التاني لرياض الأطفال وأولى ابتدائي هتكون أكثر متعة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على 4 محاور، وهو تطبيق نظام تعليمي جديد، ترميم النظام القائم، وبناء مدارس جديدة، وتطوير شامل لمدارس التعليم الفني.

وأشار "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النظام التعليمي المطبق على مرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي حظى بتقدير من الجميع، مضيفًا: "مفيش امتحانات حتى رابعة ابتدائي التعليم للمتعة".

وأضاف أنهم يجهزون حاليا لكتب الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنها ستكون أكثر متعة للطالب، ناصحا أولياء الأمور اقتناء كتاب دليل الطالب لمعرفة كيفية فهم الدرس.