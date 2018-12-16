كتب ياسر ابراهيم - الأحد 16 ديسمبر 2018 02:12 صباحاً - للكبار فقط .. غادة عبد الرازق تنشر صورة بفستان مفتوح .. صور

طلت الفنانة غادة عبد الرازق على جمهورها ومتابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، بجلسة تصوير جديدة أظهرت اناقتها.

وعقب نشر الصور انهالت العديد من التعليقات على غادة عبد الرازق، من قبل متابعيها على موثع التواصل، مشيدين بإطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان فيلم "حرب كرموز"، الذي عرض فى عيد الأضحى الماضي، وشاركها البطولة كل من أمير كرارة، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، والنجم العالمى سكوت آدكنز، وروجينا، وإيمان العاصي.



