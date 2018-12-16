بدون بُنّ وتساعد على الهضم.. ما هي القهوة البيضاء اللبنانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

يتميز المطبخ اللبناني بالعديد من الأكلات المتنوعة مثل التبولة والكبّة النيئة والفتوش، وهناك نوع من القهوة الغريبة، تسمى "القهوة البيضاء" في لبنان، وأهم ما يميزها إنها مختلفة تمامًا عن أنواع القهوة المتعارف عليها والتي أساسها هو البُنّ.

القهوة البيضاء اللبنانية ماء دافئ وماء زهر، وهي مفيدة للغاية للجهاز الهضمي، حيث تساعد على عملية الهضم، ويتم تناول فنجان القهوة البيضاء عقب الأكل الحادق للفصل بين الحادق والحلو، وفقًا لموقع "إل" المعني بالمطبخ والصحة والجمال.

ويمكن تحضير القهوة البيضاء ببساطة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المقادير:

- 2 كوب ماء

- 5 ملاعق كبيرة ماء زهر البرتقال

- سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

- اغلي 2 أكواب من الماء في وعاء، ومن ثم اضيف السكر وماء زهر البرتقال.

- حرك المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.

- اسكب القهوة ساخنة في أكواب صغيرة للقهوة، بالهناء والشفاء.