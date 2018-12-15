في هذه الحالات يحتاج طفلك لمكملات الكالسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

معدن الكالسيوم يدخل بشكل رئيسي في نمو العظام والأسنان، بجانب وظائف العضلات والأعصاب، وإفراز الهرمونات، ويحتوي حليب الأم والحليب الاصطناعي أيضاً على ما يُلبي احتياجات الرضيع في عامه الأول إذا تغذّى فقط على الحليب.

ويحتاج الطفل من عمر عام واحد إلى 3 أعوام إلى 700 ميلجرام يوميًا من الكالسيوم،وبعد بلوغ الطفل عامه الأول يبدأ في تناول حليب البقر وهو مصدر أساسي للكالسيوم بالنسبة للإنسان، وفقًا لموقع "كيدز هيلث" الطبي.

ومع بدء تناول الطفل الطعام الصلب في عُمر 6 أشهر، عليك مراقبة حصوله على ما يكفي من المعدن، وهناك بعض الحالات التي يجب أن يأخذ الطفل فيها جرعات من الكالسيوم.

- بين 4 و6 أشهر

يبدأ بعض الأطفال في تناول طعام صلب في عمر 4 أشهر إلى جانب حليب الرضاعة، ولا يوجد تأثير على احتياجات الرضيع من المعدن إذا حدث ذلك، ما يتأثر هو احتياجاته من فيتامين "د" اللازم لامتصاص الكالسيوم. وفي هذه الحالة يحتاج الرضيع إلى مكملات فيتامين "د".

- بعد 6 أشهر

يحصل الرضيع على احتياجاته من الكالسيوم في هذه المرحلة عن طريق الحصة التي يتناولها من حليب الرضاعة، وما يتناوله من حبوب مدعّمة بالمعدن أو وجبات الطفل المناسبة لهذا السن.

- تغذية الأم

في بعض الحالات التي تكون الأم فيها نباتية، أو لا تحصل على ما يكفي من فيتامين "ب12" أو الكالسيوم أو فيتامين "د" يحتاج الرضيع قبل أن يتم عامه الأول إلى تناول مكملات الكالسيوم لأن حليب الأم لا ينتج ما يكفي منه.