كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - رسمياً - الأهلي يتعاقد مع جيرالدو نجم أول أغسطس

جيرالدو

أعلن نادي أول أغسطس الأنجولي عن انتقال جناح الفريق جيرالدو إلى الأهلي بداية من موسم الانتقالات الشتوي القادم.

وقال نادي أول أغسطس عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "أول أغسطس توصل إلى اتفاق مع الأهلي بعد سلسلة من المفاوضات من أجل انتقال جيرالدو، وتم الاتفاق اليوم (السبت) بين أول أغسطس والأهلي واللاعب."

وتابع: "تم عقد الجلسة بين رئيس النادي، ونائب الرئيس لشئون كرة القدم، واللاعب ومبعوث النادي الأهلي (عدلي القيعي) وتم الاتفاق على كافة التفاصيل."

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن النادي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف.

وأوضح أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عامًا، ولعب 14 مباراة دولية ولعب مع أول أغسطس نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، كما خاض عدد من التجارب في البرازيل لمدة 5 سنوات من 2010 وحتى 2015.

ويعد جيرالدو 3 صفقات الأهلي لموسم الانتقالات الشتوي المقبل بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة السابق، محمود وحيد القادم من مصر للمقاصة.