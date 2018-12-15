كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - "فورتنبيرى": ضياع حقوق "الأقليات الدينية" يقضى على السلام فى الشرق الأوسط

معتز عوض

قال الإعلامى مشيال الغندور، أن الصحف الأمريكية، وخصوصا المحافظة منها، شدت على يد الإدارة الأمريكية فيما يخص قراراها بضرورة توفير حماية الحريات الدينية، والتأكيد على أنها واجب الحكومات ومصدر شرعيتها.

ومن جانبه قال جيف فورتنبيرى عضو مجلس النواب الأمريكى، عن الحزب الجمهورى، خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة ، أن توفير حماية الحريات الدينية للأقليات فى العالم تعتبر مسألة عدالة وحاجة إنسانية.

وأضاف فورتنبيرى، أننا قد تبنينا هذه القضية لأننا لو فقدنا الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط، فإن الأمور سوف تؤول إلى الولاءات القبيلية، ومن ثم لن تكون هناك فرصة لتحقيق سلام على أرض الواقع.