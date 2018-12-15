كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - أحمد عز ينشر صوره جديده له والجمهور :إيه الحلاوه دي

نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مبتسما ويرتدي "تي شيرت" أبيض وبنطلون جينز، من تصوير خالد فضة.

تفاعل كثير من متابعي "عز" على الصورة وكتبوا له تعليقات مرحة، فقد حصلت الصورة على ما يزيد عن 4 آلاف إعجابا و500 مشاركة، ومئات التعليقات.

بين التعليقات التي جاءت لـ"عز"، قالت له إحدى الفتيات، "إيه الحلاوة دي والله؟"، وقالت أخرى: "ياتولتوميت أهلا وسهلا"، وحساب آخر كتب: "اقسم بالله لو مبطلتش حلاوه هجيب ولاد اختي وأروح المحكمة أقول انهم ولادك" في إشارة للقضية التي جرت بينه وبين الفنانة زينة.

وبدأ الفنان أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض عام 2015، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم.