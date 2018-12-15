كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - بعد إنخفاض وزنها ..أحدث جلسه تصوير لمنه فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من آخر جلسة خضعت لها. وظهرت منة في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن رشاقتها بشكل كبير، واختارت مكياجا جاذبا ارتكز على الألوان الهادئة. وتواصل منة تصوير أحداث دورها في مسلسل "قيد عائلي" في أحد الديكورات الأساسية للعمل، بينما تستكمل تصوير أحداث دورها في فيلم "الموقف" مع الفنان طلعت زكريا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة













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