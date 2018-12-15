كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - الغندور: الكونجرس يعتبر حماية الحريات الدينية مصدر شرعية الحكومات

معتز عوض

قال الإعلامى مشيال الغندور، أن الكونجرس الأمريكى يساند الإدارة الأمريكية فى هذه الموقف ، ويعتبر حماية الحريات الدينية واجب الحكومات ومصدر شرعيتها.

ومن جانبه طالب سام براونباك السفير الأمريكى المتجول لشئون الحرية الدينية، خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة ، الدول بأن تنتبه إلى أن قضايا الإقليات الدينية جدية، مؤكدا أننا لن نتخاذل فيها، وسنتحرك بشأنها.