كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - والله زمان وبعودة - ترام الإسكندرية فى ثوبه الجديد .. اتفرج

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن لجنة فنية قامت بمعاينة أول وحدة ترام مفصلى قبل تسلمها من دولة أوكرانيا، وقد وافقت اللجنة على الوحدة الأولى، وتم شحنها وجار تسلمها خلال شهر.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية أنة تم التعاقد توريد 15 وحدة ترام مفصلى طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة العامة لنقل الركاب وفازت بها دولة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الترام الجديدة سوف تعمل على خط (محطة الرمل– سان ستيفانو)، وأن العربات الجديدة ستكون بسعة 140 راكبًا، ومزودة بالتكييف وبخدمة الواى فاى (الإنترنت)، ونظام تتبع "جى بى إس"، وتخدم جميع فئات الركاب

