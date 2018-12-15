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كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - سامو زين يكشف عن حفله في رأس السنه
أعلن الفنان السوري سامو زين عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استعداده لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2019، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المُطلة على كورنيش النيل.
كان آخر أعمال سامو زين الفنية، كليب "الأسطوانة المشروخة" وهو أحد أغنيات ألبوم سامو الأخير "لو عمري يرجع" الذي طرحته "مزيكا" في أغسطس الماضي, وضم 8 أغنيات.
الكليب تم تصويره في ألمانيا واستغرق تصويره يومين.. وهو من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل وإخراج إسماعيل الأبرص.
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