كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - الأمم المتحدة: عدد اللاجئين العائدين من الأردن قليل للغاية

قال النظق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن، محمد حواري، إن عودة اللاجئون السوريون بالأردن لبلادهم ضعيفة للغاية وبأعداد قليلة جدا، مشيرا أنها لا تُصنف بـ العودة، إذ شهدت الشهرين منذ 15 أكتوبر وحتي 8 ديسمبر الحالي عودة قرابة 4.229 لاجئ من إجمالي 670 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية بينما تتحدث السلطات الأردنية عن 1.3 مليون لاجئ موجود.

وأضاف حواري خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامي وائل العنسي، أن الحكومة الأردنية تعتبر كل سوري موجود داخل الاردن هو لاجئ، بينما تعتد الأمم المتحدة فقط بمن سجل لجوء لديها، متابعاً أن بين أرقام اللاجئين لدى المفوضية والحكومة الأردنية فإن عدد العائدون بسيط للغاية، مؤكدا أن فصل الشتاء يعد تحدياً أساسياً في حركة عودة اللاجئين، بالإضافة إلى أن الحرب السورية خلّفت بنية تحتية مهزوزة وضعيفة وهي أمور تجعل اللاجئي لا يرغب في العودة إلى وطن غير مأهول في ذلك الفصل القاسي من العام.

وأوضح حواري أن الذين غادروا عودة لسوريا هم فقط من لديهم ضمانة أنه سيكون لديهم منزل يأويهم، أما من لا يمتلك الضمانة لم يغادروا، مضيفا أن المفوضية أجرت استفتاء أظهر أن 13% ممن رغبوا في العودة هم لا يرغبون في العودة خلال الاشهر القادمة ، حتى يتوفر أماكن لرجوعهم.

وأكد حواري أن المسألة ليست فقط أمنية وأن هناك أمور أخرى، مثل الغذاء والطعام وهل توجد سبل للمعيشة والحياة ومصدر للدخل مع العودة وغيرها من المسائل المهمة، لافتا إلى أن حركة العودة خلال الشهرين الماضيين كانت "عفوية" دون تدخل المفوضية.