كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - الأوروجواني لازارتي يصل القاهرة ويقترب من تدريب الأهلي

مارتين لازارتي

وصل إلى القاهرة الأوروجواني «مارتين لازارتي»، أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع 3 مدربين مرشحين للمهمة.

وانتهى الحوار خلال الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع «لازارتي»، وبناءً عليه تم الاتفاق على حضوره للقاهرة، لاستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في اجتماع مقررًا انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة، والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.