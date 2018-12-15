كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - "القومية لمكافحة الفيروسات": إرتفاع المفحوصين في المبادرة الرئاسية إلى 17 مليون مواطن

معتز عوض

أكد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن 70% من المصريين الذين تم فحصهم بحملة "100 مليون صحة" مصابون بالسمنة والوزن الزائد، أما المصابون بالسكر فوصلت نسبتهم 4.5%.

وأضاف "واكد"خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن المصابين بالضغط وصلت نسبتهم حتى الآن 4.5%، أما المصابون بفيروس سي 4.2%، موضحًا أن أكثر من 7% من المواطنين الذي خضعوا لفحص 100 مليون صحة مصابون بالضغط والسكر معًا.

ولفت إلى أن نسب الإصابة بالسمنة والوزن الزائد يدق ناقوس الخطر، وتستوجب ضرورة العلاج، وعمل إجراءات وقائية وتوعية للمجتمع، حيث أن الوزن الزائد يتسبب في إصابة الشخص بالسكر والضغط.

وأشار إلى أنه في حالة تأكد إصابة المواطنين بفيروس سي يتم توجيهه للعلاج فورًا، مؤكدًا أن هناك خطة للقضاء على الفيروس خلال عام.

وناشد "واكد" المواطنين بضرورة التوجه لإجراء الفحص الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية، من أجل الاطمئنان على صحتهم، وسرعة العلاج في حالة تأكد إصابتهم.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى 17 مليون مواطن.