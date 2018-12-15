كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 11:05 مساءً - ترحيل 28 مصرى حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير شرعية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية في مدينة طبرق (شرق ليبيا) يوم السبت، عن ترحيل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي إلى بلادهم عبر منفذ إمساعد الليبي.

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