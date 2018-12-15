تهاني لمحكمة الأسرة: "أريد طلاقا.. جوزي مدمن أفلام إباحية"

"طلقوني من جوزي مدمن أفلام جنسية".. هكذا قالت "تهاني.أ" أمام أخصائيي مكتب التسوية في محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، مضيفة، "لم أعد اتحمل العيش ممع هذا الزوج الذي تحول لمدمن للأفلام الجنسية وأصبح مشاهدا لها بشراهة بل تخطي الأمر أنه يطالبني أن اشاركه مشاهدتها وتطبيق ما بها خلال علاقتنا الحميمة وهو الأمر الذي أصابني بمشاكل كبيرة خاصة أنني لم أعد أحتمل هذه الممارسات".

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق أنها من عائلة محافظة ومتدينة، مشيرة، إلى أن زوجها في الأربعين من عمره ومتزوج منها منذ 5 سنوات، ولديها منه ابنا عمره 3 سنوات، وابنه عام ونصف.

وأوضحت الزوجة أن المشكلة ليست في قيام زوجها بمشاهدة هذه الأفلام فقط ولكنه يصر على تطبيق كل ما يراه معها في العلاقة الحميمة، مشيرة إلى أنها في البداية لم ترفض، وحاولت إرضاءه في إطار الشرع ومساعدته للتخلص من هذا الإدمان باعتبار أنها زوجها.

وأضافت، "لكن الأمر أصبح سيئا معه عندما لجأ الى المنشطات الجنسية لكي تساعده على أن يجتمع معى كل ليلة وفى كل ليلة يجلس لمشاهدة هذه الأفلام، ثم يأتى إليّ ليطبق ما شاهده معي حتى أنه طالبني أن اكون مثل ممثلات البورنو وأفعل له ما يقومون به في هذه الأفلام حتى أصيبت بالإعياء لدرجة أننى حدثت لي مضاعفات كثيرة، واضطررت أن أذهب إلى طبيب النسا، ورغم أنه كان بصحبتي وطلب منه طبيب النساء التوقف عن الجماع لفترة لحين شفائي إلا انه لم يرضخ لتعليمات الطبيب وظل يمارس نفس العادات يتناول المنشطات الجنسيه ويشاهد الأفلام الاباحيه ثم يأتى إليّ ليطبق ما يشاهده" مؤكدة أنها تطلب الطلاق للضرر.

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