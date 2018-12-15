طفلة بريطانية تعاني من "فوبيا الطعام".. والأطباء: أوشكت على الهلاك

تعاني طفلة بريطانية، تُدعى "غرايس دو"، من فوبيا الطعام، التي تمنعها عن تناول الأطعمة، وتفقدها الكثير من الوزن.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الطفلة البالغة من العمر 12 عاما معرضة للعديد من الأمراض العضوية بسبب وزنها، وذلك بحسب ما صرحت به والدتها "جانين" التي تبلغ من العمر 48 عاما.

وأضافت أن ابنتها تقضي 40 دقيقة خلال تناول الطعام، إلا أنها سرعان ما تتقيأ بعد ذلك، موضحة أن السبب هو معاناة البنت من مشكلات في القلب، تتسبب في إصابتها باختناق أثناء مضغ الطعام، نظرا لقلة الأوكسجين، الذي يصل إلى القلب، ولذا أصبح لديها فوبيا من الطعام، خوفا من الاختناق، ومن ثم يتم تغذيتها من خلال أنبوب متصل مباشرة ببطنها.

وأوضحت الأم أن الأطباء حذروا من أنها أوشكت على الهلاك، مؤكدة أنها توقفت عن النمو، وأصبحت شاحبة.

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