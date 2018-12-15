عارضات أزياء يتحولنَ إلى مليونيرات.. إليكِ الأعلى أجرًا في 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّنت كيندل جينر، الأخت الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع، والعارضة الأميركية كيم كاردشيان، من التربُّع على قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرًا لعام 2018، بلغ 22.5 مليون دولار.

وبحسب مجلة "فوربس" الأميركية للمال والأعمال، فإن جينر تربّعت في الصدارة بفضل عقودها مع علامات تجارية عالمية، مثل "إيستي لودر" و"كالفن كلاين" و"أديداس".

كما ذكرت "فوربس" بأن القائمة جاءت استنادًا إلى الترويج لمستحضرات التجميل والعقود الأخرى، وتصريحات من العاملين في مجال الموضة، مشيرةً إلى أن مجموع أجور عارضات الأزياء في القائمة قد بلغ 113 مليون دولار، من الفترة يونيو/حزيران 2017 وحتى يونيو 2018.

كارلي كلوس

وجاءت في المركز الثاني كارلي كلوس، التي بلغ أجرها هذا العام 13 مليون دولار، بفضل تعاقداتها مع علامات تجارية، مثل "شواروفسكي" و"أديداس"و"إيستي لودر".

كريسي تايغن

وتقاضت عارضة الأزياء الأمريكية أجر 11.5 مليون دولار هذا العام، من حضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحها لكتاب عن الطبخ، وتقديمها لبرنامج "Lip Sync Battle".

روزي هانتنغتون وايتلي

وتقاضت عارضة الأزياء الشهيرة 11.5 مليون دولار هذا العام من موقعها الإلكتروني الخاص بالجمال، بخلاف اقتطاعها نسبة من مبيعات منتجاتها الخاصة للملابس الداخلية النسائية في متاجر "ماركس أند سبنسر".

كارا ديليفين

وتساوت عارضة الأزياء البريطانية في أجرها مع جيزيل بوندشين بـ 10 ملايين دولار، بفضل تعاقداتها مع العديد من العلامات التجارية العالمية، منها "تاغ هور"، وبطولتها لمسلسل عبر موقع "أمازون" هو "Carnival Row".

جيزيل بوندشين

وحصّلت عارضة الأزياء البرازيلية 10 ملايين دولار هذا العام، بسبب طرحها لكتاب جديد "Lessons" أو "دروس"، وتصويرها لإعلانات لصالح شركات برازيلية، مثل "فيفارا" و"أريزو".

جيجي حديد

تراجعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، هذا العام لتصبح في المركز السابع بأجر وصل إلى 9.5 ملايين دولار، وذلك بفضل تعاونها هذا العام مع مصمم الأزياء تومي هلفيغر، وخطوط إنتاجها بالشراكة مع "مايبلين" و"فوغ وير"، بعدما كانت في المركز الخامس العام الماضي.

بيلا حديد

وحصّلت عارضة الأزياء بيلا حديد متساويةً مع جوان سمولز في نفس الأجر بـ 8.5 ملايين دولار، وهي الأصغر عمرًا في القائمة، 22 عامًا، وهي وجه الدعاية الرسمي لشركات عالمية مثل "بولغاري" و"ديور بيوتي".

جوان سمولز

ووصل أجر سمولز في 2018 إلى 8.5 ملايين دولار، وتعدُّ أكثر من في القائمة مشاركةً في عروض الأزياء، كما أنها تجد وقتًا للخضوع لجلسات تصوير لصالح شركات تجميل عالمية، مثل "إيستي لودر".

دوتزين كروس

وجَنَت كروس 8 ملايين دولار هذا العام، إثر عودتها إلى القائمة من جديد، بعد توقُّف دام لمدة عام، بفضل عقد مع شركة "لوريال" العالمية لمستحضرات التجميل وجه بياجيه، فضلًا عن خطّ إنتاجها الخاص لسترات الكشمير.