انتبه.. 8 علامات تشير لمعاناة طفلك من مشكلة في العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

قد يتعرض الأطفال لمشكلة تؤثر على أعينهم، وهناك بعض الخطوات التي تساعد كل من الوالدين على اكتشاف أي مشكلة في نظر الطفل، سواء في مرحلة المدرسة أو قبلها.

في الأساس يجب أن يخضع الطفل لفحص العين في سن 6 أشهر وعندما يتم ثلاثة سنوات، وبعد ذلك يخضع لاختبارات منتظمة بعد أن يصل إلى سن المدرسة، وفقًا لموقع "All About Vision"، ويمكن للوالدين اكتشاف مشكلات الإبصار لدى طفلهم إذ كان:

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".