لمحبي التجديد.. طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:
4 ثمرات بطاطس
صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة
نصف حبة بصل مقطعة
2 فص ثوم
1/3 كوب ماء
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
6 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبد
نصف ملعقة صغيرة ملح
مرق دجاج
1/4 حبة فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات
نصف كوب زيت نباتي
طريقة التحضير:
- في وعاء غير لاصق، يسخن مقدار ملعقة صغيرة من الزيت على النار ثم يضاف صلصة الطماطم والثوم والبصل والفلفل ومرق الدجاج.
- يقلب المكونات جيدًا ثم اضيفي الماء للمزيج.
- اضيفي شرائح الدجاج إلى الوعاء ثم اغلقيه واتركيه على حرارة مرتفعة.
- خففي النار واطهي المكونات لمدة 15 دقيقة حتى النضج.
- اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، وتضع في الماء والقليل من الملح في قدر على النار واسلقيها لمدة 45 دقيقة.
- اهرسي البطاطس في وعاء مع ملعقتي دقيق وزبدة.
- ضيفي باقية الدقيق في وعاء كبير
خذي كمية من البطاطس المهروسة وشكليها على شكل كرات براحة يديك من دون اغلاقها
- ضعي القليل من حشوة الدجاج داخل كل كرة ثم اغلقيها، غمسي الكرات بالدقيق المتواجد في الطبق.
- سخني الزيت النباتي في وعاء عميق على النار واقلي كرات البطاطس بالدجاج على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية.
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