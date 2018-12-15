لمحبي التجديد.. طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

4 ثمرات بطاطس

صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة

نصف حبة بصل مقطعة

2 فص ثوم

1/3 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

6 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبد

نصف ملعقة صغيرة ملح

مرق دجاج

1/4 حبة فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات

نصف كوب زيت نباتي

طريقة التحضير:

- في وعاء غير لاصق، يسخن مقدار ملعقة صغيرة من الزيت على النار ثم يضاف صلصة الطماطم والثوم والبصل والفلفل ومرق الدجاج.

- يقلب المكونات جيدًا ثم اضيفي الماء للمزيج.

- اضيفي شرائح الدجاج إلى الوعاء ثم اغلقيه واتركيه على حرارة مرتفعة.

- خففي النار واطهي المكونات لمدة 15 دقيقة حتى النضج.

- اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، وتضع في الماء والقليل من الملح في قدر على النار واسلقيها لمدة 45 دقيقة.

- اهرسي البطاطس في وعاء مع ملعقتي دقيق وزبدة.

- ضيفي باقية الدقيق في وعاء كبير

خذي كمية من البطاطس المهروسة وشكليها على شكل كرات براحة يديك من دون اغلاقها

- ضعي القليل من حشوة الدجاج داخل كل كرة ثم اغلقيها، غمسي الكرات بالدقيق المتواجد في الطبق.

- سخني الزيت النباتي في وعاء عميق على النار واقلي كرات البطاطس بالدجاج على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية.